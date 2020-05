Tusaun vegn pli attractiv. En mintga cas per amaturs da velo da muntogna, per famiglias cun uffants e per entschaviders che vulessan far emprimas experientschas en in biketrail. En il guaud tranter il bogn avert, il Rain e la scola vegn construì in trailcenter. Ina pista per ils uffants pitschens ed ina pista per ils gronds cun totalmain ina lunghezza da passa 1,7 kilometers senda natirala duess cumplettar la purschida da sport en la zona d'inscunter. Quai ha Thomas Rüegg, suprastant da Tusaun, detg a chaschun d'ina infurmaziun a las medias. Per la firma spezialisada è il trailcenter er ina sfida - anc mai han els construì ina tala en il plaun.

Legenda: En il guaud da Tusaun sper il bogn avert vegn construì vi dal trailcenter. Tona Poltera