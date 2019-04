Sia situaziun da funs e dal lieu sforzian bunamain el da far fain tenor prescripziuns da biodiversitad. Pertge bunamain la mesadad da las 40 hectaras d'Andreas Melchior d'Andeer èn prads da culms. Tscherts giaschan sin passa 2'000 meters sur mar. Uschia saja ina cultivaziun intensiva ed ina producziun da massa betg pussaivlas. Perquai sa concentrescha il pur da 59 onns per l'ina sin sia producziun da latg cun vatgas da la Nova Zelanda e per l'autra sin la cultivaziun tenor programs da biodiversitad. Uschia ch'el survegnia là subvenziuns.

Maletg 1 / 4 Legenda: A la fin dal vitg d'Andeer è il bain dad Andreas Melchior. RTR, Selina Chistell Maletg 2 / 4 Legenda: Enstagl la vatga brina è la vatga da la Nova Zelanda dapi intgins onns sin il bain puril d'Andreas Melchior. RTR, Selina Chistell Maletg 3 / 4 Legenda: La vatga da la Nova Zelanda è ina vatga pli pitschna che producescha pli pauc latg ma dovra er pli pauc pavel. RTR, Selina Chistell Maletg 4 / 4 Legenda: Il pur da 59 onns mida e megliura adina insatge vid ses manaschi. RTR, Selina Chistell

