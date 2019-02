I na dat betg blers urers che pon dir cun 27 onns, ch’els han gia inventà, planisà e construì diversas uras. Mario Scarpatetti da Parsonz però è in da quels. Cun sustegn da ses patruns da lavur stgaffescha el en ses temp liber unicats tut spezials. Ina part da las maschinas ch’el dovra per far sias uras po el duvrar a ses plaz da lavur a Buchs, autras ha el cumprà sez e deponì en la scrinaria da ses bab a Parsonz.

Mintga toc è fatg a maun

Fin 1'500 uras investescha Mario Scarpatetti en ina da sias uras. Mintga toc, da la roda dentada fin tar ils lantschets da l’ura construescha el a maun. Era sch'i dess ozendi la pussaivladad da laschar tagliar la tocca ad ina maschina da CNC, metta Mario gronda paisa sin la lavur manuala.

La tocca survegn in caracter sche jau fatsch ella a maun. A mai plascha da far anc la lavur tradiziunala.

Chalender perpeten

Tar la davosa ura che Mario Scarpatetti ha construi è el schizunt stà bun da crear insatge che nagin urer è enfin uss stà bun da far. In chalender etern da basest. In mecanissem che riva da curreger automaticamain tut ils onns basests. Per far quai ha el sviluppà ina roda dentada che dovra 400 onns per ina rotaziun. Il possessur da l’ura na sto tras quai mai pli curreger la data. Questa invenziun ha Mario Scarpatetti annunzià per laschar patentar.

Fin 120’000 francs custa in'ura da Mario Scarpatetti. Era sch’igl è grev da vender talas uras, il giuven urer na fa betg ellas pervi dals raps, mabain perquai ch'i plascha ad el da stgaffir tals unicats.

TR Telesguard 17:40