La festa da «Goa» è puspè a Rona

Mesemna ha cumenzà la novavla ediziun dal festival da musica electronica a Rona e Mulegns. Quest onn speran ils organisaturs dal «Summer Never Ends Festival» che dapli che 10'000 persunas visitan il festival, che n'è il mument betg anc vendì ora.

L’emprim festival cun musica sin la planira da Rona è stà il 2006, il dumber da visitaders è s’augmentà cuntinuadamain. Tar la davosa ediziun dal 2015 hai gì 8’000 ch’han visità il festival, tge ch'è stà in pau sut las spetgas, uschia ch’i n’era l’entschatta betg cler, sch’il festival po puspè vegnir repetì.

Turnus da dus onns

Il festival ha lieu mintga dus onns. Ch'el è betg mintg'onn haja da far cun la gronda lavur organisatorica e per schanegiar il terren, ha ditg Corinne Rageth, la presidenta da l'uniun Klangwerk ch'organisescha il festival. En tut occupa il Summer Never Ends Festival ina surfatscha da prest 30 hectaras ch'èn en possess da 15 differents purs. Per il festival lavuran radund 600 persunas, blers da quels èn voluntaris e musicists.

