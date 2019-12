Cun questa sculptura vul l’artist da Turitg far visibel als visitaders, quant sperta che la midada dal clima va. Per ils responsabels dal guaud magic ha la persistenza ina gronda muntada per il guaud magic da quest onn: «Il clima è in fitg grond tema tar nus en las muntognas, e nus empruvain uschè bain sco pussibel da pigliar resguard sin il clima», di Giancarlo Pallioppi, il president dal comité d’organisaziun. Per cumpensar las emissiuns da CO2 vegnian per exempel plantadas plantinas, ed ins promovia ferm il traffic public.

Preventiv da passa in milliun francs

En tut datti quest onn 15 installaziuns da glisch. 45 projects èn vegnids inoltrads. I dat era ina pitschna fiera da Nadal e differents concerts, quel da Patent Ochsner saja gia vendì ora, ha ditg Pallioppi. Il guaud magic cumenza ils 13 da december e dura enfin ils 30 da december. Ils organisaturs han in budget da 1,1 milliuns francs. L’onn passà han 44’000 persunas visità il guaud magic a Lai.

RTR actualitad 12:00