La nova tratga da peschs a Giuvaulta spargna aua

Las lavurs da mantegniment vida la tratga da peschs a Giuvaulta èn suenter tschintg onns da planisaziun e construcziun terminadas e la tratga da peschs ha pudì vegnir averta.

Il coc da la nova cuera da peschs a Giuvaulta, ch'è unica en Svizra, è tenor ina communicaziun dal chantun la cuera cun in tetg ed in sistem da circulaziun parzial. Tras la concepziun nova hajan ins gronda flexibilitad en la tratga da peschs ed ins possia adattar ils trais chanals a la vegliadetgna, la sort ed auters criteris relevants. Uschia surpiglia la cuera da Giuvaulta il pensum da tegnair tut ils peschs mamma per la regiun dal Grischun dal Nord e Central, scriva il chantun.

Cun la sanaziun vegn spargnà aua

La sanaziun da l’entira cuera ha era purtà gronds avantatgs ord vista energetica. Uss pon 90% da l’aua frestga, che vegn normal duvrada per ina tala cuera, vegnir spargnada cun il sistem d’ina circulaziun parziala.

Entira controlla era sur il telefonin

L’entira cuera po vegnir controllada automaticamain. Uschia la qualitad da l’aua ma era tut ils ulteriurs indriz. Las funcziuns da controlla e manaschi pon era vegnir fatgas cun apparaturas mobilas, sco per exempel cun in telefonin, scriva la regenza. La sonda èn las portas avertas per la populaziun per dar ina invista en la tratga da peschs nova.

