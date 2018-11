La tschintgavla Fiutscher è stada in success

Enturn 13'000 persunas han visità quest onn l'exposiziun Fiutscher en la halla da la citad a Cuira. Quai sajan circa tuttina bleras sco las davosas giadas, declera Jürg Michel, directur da l' Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn. «Nus avain gì fitg blers buns contacts cun geniturs ed uffants ch'èn stads intgantads da l'exposiziun. Ins ha sentì ch'els èn gia sa fatschentads cun la tematica avant lur visita.» Ins vesia che la Fiutscher sappia porscher ina buna basa per la decisiun en tge direcziun ch'i duai ir pli tard.

Bleras activitads d' empruvar ora

Aifer las trais davosas exposiziuns haja dà tar blers stans in fitg grond svilup. L'entschatta na saja anc betg vegnì lavurà uschè activ. Oz saja dentant bunamain tar mintga stan in grond manaschi, quai che fetschia plaschair, sa legra Michel. Plinavant saja quest onn er gartegià da porscher insatge per ils scolars primars. Quai cun la uschènumnada MINT-Academy che vul promover ils roms da matematica, informatica, scienzas natiralas e tecnica.

