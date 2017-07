La Tumleastga è plain chastels

La Tumleastga è ritga da chastels. Ina gronda part da quels èn anc oz abitads u èn vegnids restaurads. RTR fa oz viadi tras la Tumleastga.





In dals puncts che noss reporter Federico Belotti visita, è la fortezza Juvalt, ch’è vegnda construda dals signurs Juvalt enturn l’onn 1’250. Tgi che vuleva pli baud passar la passascha en Tumleastga, stueva pajar in dazzi. Durant la segunda guerra mundiala è la fortezza vegnida duvrada da l’armada Svizra, e l’onn 2013 è la fortezza vegnida renovada per passa trais milliuns francs.

In’auter chastè che RTR visita, è il chastè Rietberg a Pratval, che vegn oz abità da persunas privatas. Il chastè è vegnì construì enturn il 13avel tschientaner. Durant la stad vivan sgolanotgs en la tur dal chastè. Sin la tura dals chastels vegn Federico Belotti accumpagnà da Sandro Decurtins, che lavura en l’archiv statal a Cuira.

