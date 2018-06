Cun fitg gronda pluralitad ha la radunanza communala approvà il credit d’impegn da 1,8 milliuns francs per la renovaziun e furmaziun nova dal kiosc al Lai Barnagn cun la furmaziun dal conturn inclusiv la via d’access.

Il bajetg existent vegn restructurà e las installaziuns sanitaras e quellas d’electricitad vegnan renovadas. Il medem mument vegn il bajetg er engrondì. Era il conturn vegn furmà da nov e fatg pli attractiv. Las lavurs vegnan exequidas l’atun 2018 e la primavaira 2019, per betg chaschunar ina interrupziun dal travagl durant la stagiun da stad.

Surses stat sin chommas finanzialas solidas

Igl rendaquint da la vischnanca da Surses serra cun in surpli d’entradas da radund 4,2 milliuns francs. Il resultat plaschaivel maina la vischnanca enavos sin dapli entradas ed in meglier resultat da finanziaziun.

La radunanza communala da Surses ha approvà unanimamain il rendaquint 2017. Tar entradas da radund 33,6 milliuns ed expensas da radund 29,4 milliuns serra quel cun in surpli d’entradas da radund 4,2 milliuns francs. Quest resultat fitg positiv vegn declerà cun entradas supplementaras da 340'000 or dal manaschi e cun il meglier resultat da finanziaziun da 1,4 milliuns francs. Plinavant ha la vischnanca era survegnì ina dividenda da 247'000 francs da las Ovras electricas Ragn d’Err SA. Las investiziuns bruttas muntan a radund 4,6 milliuns francs (investiziuns nettas 3,1 miu. francs) e pertutgan surtut las spartas traffic ed economia publica.

Ulteriurs affars

La radunanza communala ò approvà senza discussiun il reglament davart l’execuziun d la meglieraziun generala per la vischnanca da Sur. L’anteriura vischnanca da Sur aveva gia relaschà in tal reglament. Causa da la fusiun èsi stà necessari d’adattar quel a la situaziun actuala.

Ed il davos ha la radunanza communala era approvà senza cuntravusch in credit brut da fr. 285'000.00 per la sanaziun da la via da guaud Spegnas a Rona. Suenter deducziun da las contribuziuns forestalas da chantun e confederaziun ed ina contribuziun da la Corporaziun Spegnas, sco proprietaria da la gronda part da la via, restan per la vischnanca anc custs da radund 53'000 francs. Quel project n’era betg resguardà en il preventiv 2018. Per evitar ulteriurs donns vi da la via, ins ha tuttina decidì da realisar la sanaziun anc quest onn.

Vinavant bus d’enviern a Radons

Sut varia ha il president communal Leo Thomann infurmà, ch’il bus da Savognin a Radons curseschia era l’auter enviern. Ins examineschia sch’i dovria midadas vi da l’urar e magari saja era pussaivel ch’il bus vegnia in pau pli char. Durant la fasa da pilot l’enviern passà han radund 2400 persunas nizzegià il bus. Igl haja dà bleras reacziuns positivas, ma era intginas negativas. Uschia vegniva per exempel crititgà ch’il bus custia memia bler (ca 65’000 francs), ed ils chaschaders crititgavan ils disturbis per la selvaschina, surtut cura ch’i vegnian siglientadas lavinas.

Plinavant ha il president communal infurmà davart la nova lescha d’aua, auas persas e rument che duai ir en votaziun l’avust da quest onn. 20 consultaziuns sajan vegnidas inoltradas, uschia che la gruppa da lavur ha fatg intginas midadas.