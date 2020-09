A Lai cursescha durant questa stad in bus da sport electric. Las experientschas fatgas èn bunas, ha ditg Aron Moser, il president communal da la vischnanca da Vaz. Probabel ins vegnia era l’autra stad puspè a pigliar a tschains in bus electric.

Sco quai che Aron Moser ha ditg saja Vaz ina vischnanca cun il label Citad d'energia, ed uschia ins veglia ir cun il bun exempel ordavant. cun il bus electric saja pussaivel da reducir las emissiuns da CO2, plinavant stimian ils giasts il bus che na fetschia nagina canera.

100 autos da posta electrics

En l’avegnir vul Auto da Posta Svizra investir bler en l’electrificaziun. Enfin la fin dal 2024 veglian els avair 100 autos da posta electrics, e fin la fin dal 2040 duai l’entira flotta esser deliberada da carburants fossils, ha ditg Walter Schwizer, il responsabel per il manaschi da Auto da Posta Svizra Ost.

Gestiunari dal bus è cuntent

Benno Bossi, il manader da fatschenta da la Bossi Hemmi SA ha ditg ch’ins haja fatg bunas experientschas cun il bus electric. En congual cun il bus d’ina autra interpresa ch’ins haja gì a Lai avant in onn, saja quel da questa stad in prototip. Mez october va il bus electric enavos en la fabrica, e l’autra stad vegn eventualmain puspè in nov bus electric en acziun a Lai.

Bus custa dapli ch'in bus da diesel

In bus electric sco quel a Lai custa radund 700'000 francs. Quai è circa dubel uschè bler sco il pretsch d'in bus che va cun diesel. En il mantegniment è il bus electric dentant pli bunmartgà, era èn ils custs da l'electric ch'el dovra bler pli bass ch'ils custs da diesel.