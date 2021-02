Chalandamarz in pau pli spezial per la scola

La scola da Lai vegn a far in di tematic. Uschia guardan las scolaras ed ils scolars il film da l’Uorsin, quels da las classas pli autas perfin en in’autra lingua. Plinavant vegn tematisà en scola l’usit dal Chalandamarz. Singuls uffants pon mintgatant ir ordavant a sunar in pau cun la plumpa, simplamain betg en grondas gruppas, sco quai che la scolasta Letizia Collet ha ditg envers RTR. Era singulas giaschlas in vegnia a sentir.

En vischnanca vegnan installads faners cun flurs che las scolastas e scolasts han participà. Vid quels duai pender mintgamai ina plumpa ed in’infurmaziun sur dal Chalandamarz da quest onn. Era diversas vitrinas ed ustarias duain vegnir decoradas cun flurs dal Chalandamarz. Per evitar ch’i dat memia grondas gruppas sin plazza da scola, datti persunas cun vestas melnas che observan ils scolars.