Mesemna è vegnida inaugurada la senda d’ir cun mountainbike «The Great White» al Corn Alv sur Parpan. Cun quai è il Masterplan 2.0 da la vischnanca da Vaz terminà. 1,8 milliuns francs èn vegnids investids ils davos sis onns per separar vias da viandar da las vias da velo.

En tut hai dà bun 13 kilometers novas sendas d’ir cun velo. Suenter ch’il Masterplan 2.0 è ussa terminà, va la lavur enavant. Las preparativas per il Masterplan 3.0 han gia entschet, ha ditg Marc Schlüssel, il vicedirectur da la Lai Marketing e Support SA envers RTR. En il svilup da l’entir traffic plaun vegnia la situaziun actuala analisada e las sendas vegnian optimadas per las gruppas d’utilisaziun. Cun mesirar frequenzas, far workshops ed intervistas cun experts da turissem, selvicultura, autoritads ed agricultura, duain suandar ulteriurs meglieraments.

