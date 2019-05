cuntegn

Grischun Central - Lai: Novas vias per velos da muntogna

Il cussegl communal da Vaz ha approvà in credit da 800’000 francs per construir novas vias per velos da muntogna, quai en il conturn da Scalottas sid e da Urdenfürggli – Plam las Funtanas. Avant in onn aveva il suveran da Vaz gia approvà cun 70% il Masterplan Bike 2.0, che cumpiglia quels projects.