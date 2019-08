Emprender d'enconuscher lur patria u il lieu d'origin dals geniturs. Quai saja la finamira, explitgescha Sibylle Kyppeler, manadra dal champ per uffants svizzers che vivan en l'exteriur. Aifer duas emnas vegnan purschidas diversas activitads als uffants, sco per exempel in viadi sin il Jakobshorn a Tavau.

La gruppa d'uffants saja maschadada, uschia Sibylle Kappeler. «Insaquants vegnan regularmain en Svizra per visitar lur famiglia. Auters èn qua per l'emprima giada. Per quels è la Svizra lura in pajais nunenconuschent.

