Lantsch: 460'000 per nova fermada da posta

La radunanza communala ha concedì il credit pe la fermada d'autos da posta a l'arena da biatlon.

A Lantsch ha la radunanza communala concedì in credit brut da 460'000 francs per ina nova fermada d'autos da posta a l'arena da biatlon. En connex cun l'arena da biatlon ha la radunanza er concedì in credit da 65'000 francs per la revisiun parziala da la planisaziun locala cun in concept general per l'arena. Plinavant lubescha il suveran da Lantsch era a la Confederaziun il dretg da metter e gestiunar in cabel en il sutterran d'ina parcella.

