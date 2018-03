La vischnanca desista dentant da ses dretg d'opziun e na sa participescha betg a l'augment dal chapital d'aczias da l'Arena da biatlon Lai SA. Quai ha communitgà la vischnanca.

Ultra da quai ha ella approvà plirs credits d’investiziun da totalmain 413'000 francs. Er conceda la vischnanca in emprest senza tschains da 150'000 francs per cumprar ina nova maschina da far pistas.

