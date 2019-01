Il runal da Lantsch ha da remplazzar suenter 25 onns la suga. Ils 30'000 francs duessan vegnir ensemen cun agid da crowdfunding. En la cassa dal runal hai memia pauc daners per finanziar questa investiziun.

«Il runal da Lantsch è il lieu ideal per uffants per emprender dad ir cun skis» raquinta Daniel Ulber cun luschezza, cura ch’el resumescha ils avantatgs dal runal sper vischnanca. La scola da skis al lieu, il lieu sco tal e la topografia sajan ils motivs principals per bleras famiglias giuvnas da vegnir a Lantsch.

La suga – la sfida

Suenter 25 onns sto dentant vegnir remplazzada proxima stad la suga. Ils onns passads saja quella vegnida adina puspè examinada ed ussa saja vegnì il temp da far la midada. Daniel Ulber è dentant optimistic che l’acziun da crowdfunding porta success, la fin finala saja il runal memia impurtant per betg manar vinavant il manaschi.

RR actualitad 08:00