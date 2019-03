La radunanza communala da Lantsch ha approvà la revisiun parziala per insumma pudair realisar la pista catramada cun ina lunghezza da passa tschintg kilometers. Quai è il standard dumandà da la Federaziun internaziunala da biatlon per pudair organisar concurrenzas internaziunalas, ma era per porscher in lieu da trenament ad equipas internaziunalas. Per la construcziun da la pista ch'è trais giadas pli lunga che l'existenta ha la radunanza approvà il credit da 3,3 milliuns francs.

En quatter onns cifras nairas

Uschia crescha e crescha l'arena da biatlon a Lantsch, e cun occurrenzas internaziunalas da la cuppa mundiala duai il manaschi a media vista scriver cifras nairas, sincerescha Silvio Baselgia, il gestiunari da l'arena da biatlon.

La vischnanca vul investir

Tenor il president communal Simon Willi dettia sa chapescha er vuschs criticas, sch’ins vegnia adina puspè cun dumondas da credit per l’arena. Ma cun l’arena saja Lantsch sa sviluppà, ed il mais da november – normalmain in mais ch'ils hotels stoppian serrar, saja ussa prest il mais il pli ferm da l’onn.

Suveran decida ils 19 da matg a l'urna

In emprim obstachel ha l'engrondiment da la pista per skis cun rodas surmuntà cun il gea unanim. In gea suenter bleras dumondas, resalvas e remartgas. Per exempel, cura che l'Arena da Biathlon a Lantsch scrivia cifras nairas u pertge ch'ins haja adina puspè da decider davart credits per l'Arena u sch'ins duess trair a niz era l'infrastructura per auters eveniments che sport. In segund obstachel è dentant anc da surmuntar: Ils 19 da matg 2019 sto pervi dal referendum obligatoric anc decider il suveran a l'urna.

