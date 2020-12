Marianne Diebold Caviezel è sa retratga per immediat da la suprastanza communala. E sin la fin da l’onn demissiunescha Corsin Durisch. La vischnanca da Lantsch ha confermà las duas demissiuns. Crititgà vegn surtut il president communal.

Corsin Durisch n’ha betg vulì commentar sia desditga envers RTR. Critica datti però da Marianne Diebold ch’ha demissiunà. Ella na giaja betg d’accord, co che la vischnanca vegnia manada. Plinavant regia ina schletta atmosfera en suprastanza, quai ch’engrevgieschia la lavur che fetschia uschia pauc plaschair. Plinavant saja la prontadad per midadas pitschna, ins tegnia ferm vi da structuras veglias. Per exempel giavischass ella in’organisaziun pli moderna, actualmain saja la responsabladad operativa en suprastanza fitg gronda.

Avert per midadas

Simon Willi, il president communal da Lantsch, ha ditg ch’el saja senz’auter avert per midadas, tut dovria però ses temp. Uschia pondereschia la vischnanca il mument, sch’ins veglia midar sin il model cun in manader da fatschenta, tge che distgargiass in pau la lavur da la suprastanza.

Votaziun a l'urna

L’elecziun cumplementara da la suprastanza da Lantsch è ils 7 da mars da l’auter onn a l’urna. Quai è il di, cura ch’i dat era ina votaziun federala.