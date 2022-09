Per carmalar insects ha la residenza da vacanzas Don Bosco bajegià in curtin. En tut datti otg elements tematics. Tranter auter è vegnì installà in mir sitg, in prà da flurs selvadias, ed in spazi cun laina morta per ils insects. En il curtin duai la glieud pudair emprender dapli sur avieuls selvadis, splerins e baus.

1 / 10 Legenda: In bau da l'artist dad Alvagni Luzi Ambühl ha era chattà la «via» en il curtin. Federico Belotti 2 / 10 Legenda: Il Don Bosco è avert durant l'entir onn. Federico Belotti 3 / 10 Legenda: Durant l'avertura la dumengia passada. Federico Belotti 4 / 10 Legenda: In dals emprims giasts dal curtin. Federico Belotti 5 / 10 Legenda: En tut datti 8 elements tematics. Federico Belotti 6 / 10 Legenda: En tut datti 8 elements tematics. Federico Belotti 7 / 10 Legenda: Regina Lenz, la co-directura dal Parc Ela ed inizianta dal curtin, ensemen cun Alexander Nadig, il manader da la pensiun Don Bosco. Federico Belotti 8 / 10 Legenda: En tut datti 8 elements tematics. Federico Belotti 9 / 10 Legenda: En tut datti 8 elements tematics. Federico Belotti 10 / 10 Legenda: En tut datti 8 elements tematics. Federico Belotti

Sco quai che Alexander Nadig, manader dal Don Bosco, ha ditg envers RTR, saja el dalunga stà intgantà da l’idea dal Parc Ela. En tut ha il Parc Ela investì prest 50’000 francs en il project. Il curtin è accessibel a partir dad immediat a la publicitad.