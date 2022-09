Il pli aut punct dal nov vial dad ir cun skis cun rodas è sin 1'437 meters sur mar, per mintga runda ston vegnir surmuntads 87 meters d’autezza. Cun la prolungaziun dal vial da 1.6 sin ussa quatter kilometers datti la pussaivladad da far trenaments dad interval e plinavant possia il trenament vegnir pli cumplex, ha ditg Lukas Keel, il schef da Biatlon Swiss-Ski. Il nov vial na saja betg mo in gudogn per las squadras da biatlon, mabain era per passlung ed il sport da prestaziun.

Divers puncts culminants en l’Arena da biatlon

Il schaner da quest enviern èn ils campiunadis europeics a Lantsch, il december 2023 ha lieu la cuppa mundiala da biatlon ed il favrer 2025 datti in campiunadi mundial da biatlon.