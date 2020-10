En la dispita per engrondir la pista da skis da rodas a Lantsch datti ina schliaziun. Sco quai che la FMR rapporta haja dà in cumpromiss tranter ils iniziants da l'arena da biatlon e las organisaziuns da l'ambient. La Pro Natura ed il WWF avevan fatg recurs perquai ch'il traject planisà fiss tranter auter ì tras in territori cun potenzial da vegnir protegì.

Il cumpromiss prevesa che la pista guntgescha quest territori e vegn cunquai radund 1 kilometer pli curta ch'ils 5,2 kilometers planisads. La dumonda vegnia ussa inoltrada al chantun.