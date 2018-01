Lantsch: Runda pitschna al «Café Rumantsch»

La Lia Rumantscha ha envidà al «Café Rumantsch» a Lantsch per discutar il project medias rumantschas. Il secretari general Martin Gabriel ha preschentà il project.

En il project medias rumantschas vai cunzunt per l'avegnir da «La Quotidiana». Aifer la pitschna runda dad interessads èsi dentant plitost vegnì discutà davart la «Pagina da Surmeir», la gasetta emnila da la regiun. Tranter auter fissi giavischà era dapli necrologs u er in layout pli frestg. Sut il stritg en ils preschents dentant cuntents cun la gasetta.

Sper quai èsi dentant er vegnì discurrì davart las scolas. Per exempel hai dà ina proposta per in project cun seniors e scolars, uschia che quels pudessan lura emprender vicendaivlamain in da l'auter.

Runda pitschna è nagin problem

Che be uschè paucs interessents èn vegnids a Lantsch na saja betg uschè nausch manegia Martin Gabriel, i fiss stà flot sch'inpèr dapli fissan vegnids. I saja dentant schon l'idea dad avair rundas pitschnas per lura era pudair reagir sin ils votums.

RR actualitad 07:00