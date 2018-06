La suprastanza da Lantsch ha uss da ponderar da nov las bandas ch'èn installadas fix durant l'entir onn. I va cunzunt per il privel da sa far mal vi da las bandas. La suprastanza aveva dumandà in credit da 700'000 francs per sanar la plazza, quel è vegnì refusar a favur da pudair surlavurar anc ina giada il project.

Quint annual approvà

Plinavant ha il suveran da Lantsch approvà il quint 2017. Quel serra cun in gudogn da 360'000 francs, tar expensas da 7,4 milliuns.

