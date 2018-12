Dacurt han ils emprims set abitonts da las duas chasas per seniors a Savognin pudì ir a star en lur nov domicil. Seniors interessads han la sonda passada pudì dar viaden in sguard a chaschun d' in di da las portas avertas.

En tut datti 24 abitaziuns ch'èn repartidas sin 2 edifizis. Tuttas na sajan anc betg dadas a fit, conceda il president dal cussegl d'administraziun dal Center da Sanadad Savognin Clemens Poltera. 9 sajan anc vidas. «Però essan nus fitg cuntents che nus avain gia occupà tantas abitaziuns», di Poltera. El è segir ch'il di da la porta averta possia anc svegliar tar l'in u l'auter senior gust da midar chasa en in tal bajetg. «Abitar cun service» – quai il slogan che duai persvader. Era in avantatg po esser che las abitaziuns han ina colliaziun directa tar il Center da Sanadad tras in tunnel.

Per il cas ch'ins na vegnia betg da dar a fit tut las abitaziuns, haja er il Center da Sanadad anc basegns dad abitaziuns per il persunal. Construir abitaziuns da vacanzas londerora na vegnia però betg en dumonda, uschia Clemens Poltera vinavant. «Per l'ina fissi lura da mobigliar tut, ed i duai esser abitaziuns per indigens u glieud che vegn natiers e prendan cun sai las scrittiras.»

Da far abitaziuns da vacanzas na vegn betg en dumonda.

Da prender a fit è in'abitaziun da 2,5 stanzas davent da var 1'300 francs il mais. Talas da 3,5 stanzas per radund 1'600 francs. Vitiers vegnissan anc ils custs accessorics. Investì han ins radund 10,2 milliuns francs per l' entir project. La segunda chasa duai esser a fin il matg dal 2019.

Center da Sanadad a Savognin

Il directur Gion Cola è vinavant scrit malsaun enfin mez december. Enfin lura na dettia segir anc naginas midadas pli grondas. Els sajan bloccads, uschia Clemens Poltera envers RTR.

