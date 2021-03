Il grond gida il pitschen, quai è ina da las devisas per savair porscher ina butia er en ina vischnanca sco Sur cun circa 60 abitants. Per Roman Brenn, il president da la societad da consum Alvra Surses, èsi cler che la devisa da la societad «regiunal, cumpetent e manaivel» vegn er vivì. «E natiralmain èsi uschia, ch'il grond finanziescha il pitschen», ma i saja er impurtant ch'ina vischnanca porscha uschè ditg sco pussaivel er la pussaivladad da cumprar en.

Garanzia da deficit surprenda la vischnanca

Il exempel da la butia da Sur mussa dentant er, ch'il maun public ha ina gronda impurtanza per il surviver d'ina butia cun paca svieuta. La vischnanca da Surses è pronta da surpigliar la garanzia da deficit da plirs dieschmilli francs. Quai saja en lur cas natiralmain in fitg grond levgiament. I mussia dentant er, ch'il patratg da cuminanza saja impurtant en ina regiun sco Alvra u Surses. A lunga vista stoppian ins dentant er esser avert per novaziuns sco per exempel il model da la butia averta 24 uras, ch'ins observa il mument. Er sche la crisa da Corona haja purtà ils davos mais dapli svieuta e gudogn, quel temp passa puspè, resumescha Brenn.