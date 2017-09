Lavur cumina ensemen cun requirents d’asil

Suenter in project da pilot da l’onn passà, lavuran era quest onn puspè requirents d’asil ensemen cun voluntaris a Preaz sur Tusaun. Il camp vegn organisà dal «Bergwaldprojekt», ina fundaziun d’utilitad publica, che s’engascha per la protecziun ed il mantegniment da guauds.

Sco quai che Nina Pfaff dal Bergwaldprojekt ha ditg, lavurian ils requirents dal center da transit «Rheinkrone» a Cazas fitg bain ensemen cun ils voluntaris. Quest’emna fan 17 persunas, da quellas sis requirents d’asil, lavurs en la regiun da l’Alp Nova sur Preaz, sco era en il guaud sut Preaz.

Malgrà ch’il Berwgaldprojekt organisescha mintg’onn 40 camps cun sur 2'000 voluntaris en Svizra, è il camp a Preaz l’unic ch’engascha era requirents d’asil. Quai haja da far cun l’entira organisaziun, di Nina Pfaff. Ins haja fitg bleras dumondas da centers d’asil per lavur, ma qua ins vegnia a cunfins organisatorics. Grazia al plevon da Cazas Jörg Wuttge che surpiglia la lavur organisatorica saja quai però pussaivel d’engaschar era requirents d’asil. El fetschia tut la lavur necessaria, per exempel possia mintga requirent d’asil ir en ina stizun a cumprar chalzers.

RR actualitad 12:00