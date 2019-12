La Lia Rumantscha returna en Val Schons. Martina Cantieni (37) daventa la nova collavuratura regiunala da la Lia Rumantscha per la Sutselva. Ella cumenza a lavurar l’entschatta da schaner, e quai en in nov biro a Clugin. Il pensum da lavur munta a 40%.

La Lia Rumantscha ha ils davos onns pudì augmentar cuntinuadamain sia promoziun en las regiuns rumantschas. En la Sutselva è ella ils davos trais onns stada activa senza avair in agen biro là. Sco quai che la Lia Rumantscha scriva en ina communicaziun, sa legra ella da puspè avair in biro regiunal en Val Schons a partir dal schaner.

Martina Cantieni cumplettescha la squadra da la Lia Rumantscha cun in pensum da 40%. En collavuraziun cun Carmen Dedual e Gianna Sonder che lavuran en il biro da Savognin, surprenda ella projects currents e sviluppescha novas ideas per la promoziun rumantscha en Sutselva.

Gia engaschada per il rumantsch

Martina Cantieni ch’è naschida l’onn 1982 è creschida si a Pazen sin la Muntogna da Schons. Suenter ses studi da geografia a l’Universitad da Berna ha ella lavurà sco manadra da projects per products da cultura tar il Parc natiral Beverin. Dasperas ha ella frequentà la scola da puras e lavurà sin il bain puril da ses geniturs.

La nova collavuratura regiunala, Martina Cantieni, s’engascha dapi onns per la lingua e la cultura sutsilvana. Tranter auter ha ella scrit per La Quotidiana ed il Sulom Grischun Central, ha translatà teaters per la Cumpagneia da Donat e conturn ed è stada commembra da la suprastanza communala da Donat. Ella viva cun sia famiglia a Pazen.

14 plazzas cumplainas

Actualmain lavuran 23 persunas en 14 plazzas cumplainas per la Lia Rumantscha. Il biro regiunal da la Lia Rumantscha a Clugin (Vischnànca Sura 4) che sa chatta en l’anteriura chanzlia, è avert a partir dal schaner 2020.

