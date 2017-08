Lieu d'inscunter mobil per la giuventetgna surmirana

Il mobil da giuventetgna da jugend.gr fa il mument staziun a Savognin. Giuvens e giuvnas da 12 enfin 18 onns han ussa durant in mais la pussaivladad da fufragnar las diversas offertas. En meglier cas è il mobil l'entschatta d'ina purschida fixa per la giuventetgna da la val.

«Il mobil da giuventetgna duess envidar la giuventetgna, la populaziun e las autoritads communalas per dar ina invista en la lavur da giuventetgna professiunala», resumescha Stephan Parpan l'idea da jugend.gr. Il mobil ch'è ussa il terz onn sin turnea tras il Grischun, è singular en l'entira Svizra.

Gia ussa – suenter 15 da 20 staziuns è la bilantscha tenor ils responsabels fitg positiva. A Zuoz, Val Müstair ed en Stussavgia ha il mobil gì l'effect giavischà, numnadamain dad installar ina purschida fixa per la giuventetgna indigena. «Als giuvens e las giuvnas da 12 enfin 18 onns purschain nus ina plattafurma per vegnir activs per lur basegns» ed uschia sajan els da jugend.gr ils intermediaturs.

