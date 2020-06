Passa diesch tonnas mobiglias, rauba electronica , material medicinal, chalzers e vestgadira han ils dus clubs da Liuns rimnà l’atun passà a Lai ed a Cunter. Il material è sin quai vegnì deposità sur l’enviern en in magasin a Landquart. Atgnamain fissi stà previs da far il transport en l’Ucraina anc avant Pasca. Quai n’è dentant betg gartegià perquai che la persuna da contact en l’Ucraina saja vegnida malsauna. Ed era il coronavirus haja retardà il transport, cunquai che las lavurs administrativas sajan sa prolungadas perquai ch’ils uffizis en l’Ucraina hajan lavurà cun in pensum reducì, ha ditg Edy Taverna dal club da Liuns Savognin/Surses.

Cumplicaziuns a la duana

In ulteriur obstachel da surmuntar haja quai dà al cunfin tranter la Pologna e l’Ucraina. Uschia ins haja declerà memia blera paisa – ins haja inditgà cifras approximativas che na constevan betg cun la paisa definitiva. Suenter ch’il manischunz dal camiun haja schargià tut entaifer sis uras, haja il transport lura pudì cuntinuar vers il vest da l’Ucraina en la chasa da vegls a Bilshivski. Là saja la rauba vegnida retschavida cun grond plaschair.

«We serve» – «nus servin» Textbox aufklappen Textbox zuklappen Il Lions Club è vegnì fundà il 1917 en ils Stadis Unids cun il motto «We Serve». Far dal bun ad auters e metter il servetsch envers ils auters sur l'agen profit. Il Lions CLub Savognin/Surses è vegnì fundà il 1992.

L’atun vul Edy Taverna visitar cun in per commembers dal club da Liuns la chasa da vegls. Ins haja anc in per daners en la cassa da donaziuns, uschia ch’ins veglia anc gidar al lieu, là nua ch’i fetschia da basegn, ha ditg Edy Taverna.