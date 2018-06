Grischun Central - «Local» è pli impurtant che «bio»

Mardi ha il Parc Ela envidà Stephan Feige, l'autur dal studi «Tge vala la derivanza» ad in inscunter. Per il studi ha l'universitad da Son Gagl dumandà 1260 persunas ed il facit è: La derivanza dals products è pli impurtanta che bio ed ils consuments èn pronts da pajar dapli per products regiunals.