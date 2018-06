Cunter tut las prognosas ha la vischnanca da Lon pudì stabilisar la situaziun finanziala. Per consequenza ha la regenza grischuna decidì da relaschar Lon ord la surveglianza speziala da finanzas. Malgrà amortisaziuns extraordinarias ha la vischnanca pudì realisar in surpli da 10'000 francs per il 2017. La radunanza communala ha approvà ils 15. da zercladur unanimamain il quint annual.

