Il lieu da pelegrinadi sur Salouf ha gia dapi intgins onns memia pauc’aua. Questa stad sitga è il problem stà anc pli grond. Malgrà ch’igl è vegnì construì in segund reservuar, na tanscha l’aua anc adina betg per ils 120 pelegrins che pon pernottar a Ziteil.

L’onn 1977 è il dormitori dasperas la baselgia da Ziteil vegnì engrondì ed il bajetg auzà per in’auzada. Las frequenzas dals pelegrins èn quels onns creschids adina pli fitg. E qua tras era il basegns dad aua. Per avair ina tschertga segirtad ed ina cuntinuitad ins ha fatg là trais tschiffadas da la funtauna e sut in reservuar cun in cuntegn da 10 cubics. Quai ha meglierà la situaziun, perquai che avant devi mo aua da l’aual.

Nov reservuar s'emplenescha betg sco giavischà

Damai che la situaziun da l’aua vegniva adina mendra ils davos onns, han ins stuì reagir. Il fanadur passà è vegnì construì in segund reservuar cun in ulteriur cuntegn da 10 cubics. Quai vul dir: Durant l’emna, cura ch’igl ha pauca glieud a Ziteil, po quel s’emplenir cun aua. Pudess: Sco quai ch’il plevon da Ziteil, Paul Schlinger, ch’è responsabel l’infrastructura ha ditg, dettia quai anc problems cun il nov reservuar. Quel s’empleneschia numnadamain betg sco giavischà.

Ussa stoppian ins installar ulteriuras tschiffadas d’aua per betg avair memia pauc’aua a Ziteil. Paul Schlienger ch’è era il president da la fundaziun Ziteil crai, che l’auter onn avessi uschia betg pli da dar tals problems sco quest onn, perquai ch’il nov reservuar haja pli ditg peda da s’emplenir – quest onn na saja quai betg stà pussaivel perquai ch’il nov reservuar è pir stà a fin avant in mais.

