Lung da la senda da viandar datti diversas installaziuns. En la baselgia da Preaz èsi per exempel pussaivel da far in pitschen curs da rumantsch, nua ch’ins po emprender pleds en il rumantsch da la Mantogna. Sur ina app èsi era pussaivel da survegnir ulteriuras infurmaziuns sur da persunalitads da la Mantogna, per exempel dad Anna Capadrutt, ch’ha vivì tranter ils onns 1925 e 1985 a Preaz. Tar tut ils lieus visitads èsi pussaivel da far in bul da regurdientscha.

L’avertura da la senda da pelegrinadi è dumengia ils 4 d’october en la baselgia da Sarn.