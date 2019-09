Georg Dolf è naschì il 1889 a Donat, sco figl or da l'emprima letg dal «surmester» (scolast) Hans Dolf e da Margret Dolf-Nicca. Il bab è emigrà en California per 10 onns, cura che Georg aveva in onn. La mamma è emigrada il 1899 a New York ed ha laschà enavos il mattatsch. Georg Dolf è creschì si tar sia tatta a Donat.

Maletg 1 / 2 Legenda: Margaret Dolf-Nicca, mamma da Georg Dolf, New York Casper Nicca Maletg 2 / 2 Legenda: Hans Dolf, bab da Georg Dolf Casper Nicca

Strusch che Georg ha finì la scola è era el emigrà. L'emprim a Palermo sco pastizier. E suenter, l'onn 1908 en California. Quai cun il bastiment Kaiser Wilhelm II.

Legenda: Bastiment, Kaiser Wilhelm II Wikipedia

Sco var 300'000 auters Svizzers è era el passà il post d'immigraziun Ellis Island: ses num chattan ins sin lingia 20.

Legenda: Immigration List, Ellis Island ancestry

En California ha el lavurà sco mulschader, camarier, badigliader da charvun, schuldà, urbarisader, nettegiader da fanestras ed a la fin sco pasterner. El ha maridà, cumprà ina chasa ed ha gì ina figlia. Georg Dolf n'ha betg gì ina vita stravaganta, dentant è el in bun exempel per la gronda massa dals emigrants grischuns.

Maletg 1 / 6 Legenda: Chasa da Georg Dolf, San Francisco Casper Nicca Maletg 2 / 6 Legenda: Georg, Elise e Elsie Dolf sin la Golden Gate Bridge Casper nicca Maletg 3 / 6 Legenda: Georg Dolf Casper Nicca Maletg 4 / 6 Legenda: Elise, Elsie e Georg Dolf Casper Nicca Maletg 5 / 6 Legenda: Eise e Elsie Dolf cun chaun Casper Nicca Maletg 6 / 6 Legenda: Elise e Georg Dolf Casper Nicca

l'emigraziun en Val Schons

Co che quella vita persunala stat en connex cun l'entir fenomen da l’emigraziun da la Val Schons ans metta a lieu Peter Michael-Caflisch. El che ha elavurà l’emigraziun da la Val Schons en il cudesch «Hier hört man keine Glocken».

La Marella «Georg Dolf – il parent pers» è ina reflexiun da l’emigraziun avant passa 100 onns, lung la vita da Georg Dolf. Raquintada da Casper Nicca, il biadi dal frar da Georg Dolf. Sur brevs, documents e raquints s'avischina el a la vita dad in ch'è ì per restar.

Il film da Christoph Schaub davart l'emigraziun en Val Schons:

