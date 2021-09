Legenda: MAD, Polizia chantunala

A Marmorea hai dà sonda suentermezdi in accident da töf sin la via chantunala. Latiers è in töffist vegnì blessà. Il giuven da 24 onns che vegniva da Beiva, è cupitgà en in caraun sut il mir da fermada e collidà cun ina saiv directiva. Cun blessuras mez-grevas è il töffist lura vegnì transportà en l'ospital a Tavau.

Pervia da las lavurs da salvament e rumida, è la via sur il Güglia stada serrada durant in'ura e mez.