Igl è stà in project ambizius, ch'ha la finala fatg naufragi pervi da las finanzas. Avant otg onns ha ina firma da Turitg vulì installar plattafurmas solaras che sa nodan sin il lai da Marmorera. In project sumegliant en il Vallais è gia realisà, e quel da Marmorera vegn reponderà.

En il Valais è vegnì realisà in project sumegliant ed era a Marmorera, n’excluda l’iniziant dal project da pilot «Waterlilly» betg, da forsa ina giada puspè far in’emprova.

Datti in «revival» da l'idea?

«Nus ponderain sche nus vulain laschar reviver il project d’avant otg onns a Marmorera, ma decidì n’è il mument anc nagut». Quai ha ditg Thomas Nordmann, il manader e fundatur da l’interpresa TNC consulting, che sa fatschenta gia 35 onns cun energia solara. Tranter auter ha l'expert d'energia solara planisà l'ovra solara lung da l'A13 a Domat.

Betg avunda daners

L’idea a Marmorera fiss stà, dad installar a Marmorera in indriz solar che sa noda e sa drizza vers il sulegl. Ils panels solars fissan stads montads vi d’ina pitga movibla che guarda or dal lai. Sur in cabel fiss l’energia vegnida transmessa en la rait electrica. Perquai ch’i nè betg stà pussaivel da finanziar il project da pilot ch’avess custà 2.4 milliuns francs, è l’idea vegnida sistida.

Vallais è in pass enavant

In project sumegliant datti en il Vallais. Là ha la Romande Energie installà sin 1800 meters sur mar in parc solar che sa noda sin il lai da fermada Lac de Toules e porscha energia per 220 chasadas. Era sche Thomas Nordmann n’è betg participà vi dal project è el da l’avis, che sia firma haja da bun daners da quest projects. Quel sa basia sin sia idea, ch’el haja laschà patentar, ha el ditg envers RTR. Ses advocats sajan en contact cun l’interpresa da la Svizra romanda. Nordmann è da l’avis ch’el avessi da bun 3-6% da la summa d’investiziun per sia idea patentada.