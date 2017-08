«Millipes» e 14,5 milliuns – uschia vegn sanada la spunda a Rona

Oz, 11:56, actualisà a las 14:37

CDM / Federico Belotti / ij

Gia il fanadur aveva la regenza approvà il project «Scolopendra» per la sanaziun da la via principala tranter Tinizong e Rona. Uss mussia l'uffizi da construcziun bassa a Cunter en la sala communala co ch'il project sin la spunda vers Rona, al uschenumnà «Chant da Rona», vegn a vesair or.