Anc avant il Forum mundial d’economia WEF han ils ministers da cultura suttascrit a Tavau ina decleraziun che mussa, co che l’Europa po vegnir francada politicamain e strategicamain en la cultura da bajegiar.

Radund 70 persunas han visità la Clavadeira da Monsieur Carisch, il teater d’enviern dad Origen. La sopranista Sybille Diethelm ha chantà duas chanzuns en rumantsch. Isabelle Chassot, la directura da l’Uffizi federal da cultura ha beneventà ils giasts. L’onn dal patrimoni mundial ed il premi Wakker per Origen sajan raschun avunda da far ina pausa a Riom. L’intendant Giovanni Netzer ha accentuà las schanzas culturalas, che l’uschenumnada regiun cun pauc potenzial porschia. Mintgatant saja la flaivlezza structurala ina buna basa per la libertad artistica e per nova creativitad. Suenter in apero en la Villa Carisch han ils giasts mangià en l’ustaria Taratsch che vegn manada dad Origen. Da la partida a l’inscunter èn tranter auter stads il minister da cultura da la Pologna, e la ministra da cultura la Grezia.

Legenda: Visita en la Villa Carisch. Origen/Sepp de Vries

RR actualitad 17:00