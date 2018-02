Il mir da fermada Solas è en funcziun dapi l'onn 1986 sco accumulatur da di per las ovras electricas da Seglias e da Giuvaulta. La ewz prevesa da far inspecziuns e sanaziuns vi dal mir da fermada, particularmain da la protecziun cunter corrusiun dals sculs da basa e da la svidera al funs dal lai sco er dals tumbins, nua che l'aua turbinada entra en las galarias. Ultra da quai duai vegnir augmentà il conduct d'aua da dotaziun, per evitar ch'el vegnia bloccà cun sediments fins. Per far questas lavurs èsi necessari da svidar il lai. Las lavurs èn previsas per il favrer e mars 2019.