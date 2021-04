Roberto Guetg (33) che lavura per ina firma d’immobiglias a Savognin ha fatg bunas experientschas cun ses Tesla da fatschenta. Suenter ch’el ha fatg radund 60'000 kilometers e bleras experientschas cun l’auto di el: «Jau cumprass puspè in auto electric».

Cumprà ha l’agent d’immobiglias l’auto avant passa quatter onns sco occasiun ch’aveva gia radund 20'000 kilometers. El haja ina giada vulì empruvar ora co ch’i saja dad ir cun in auto electric. Fascinà haja ad el l’autopilot, che lubeschia da laschar ir l’auto da sulet. Sin l’autostrada haja quai adina funcziunà fitg bain, mo sin vias lateralas e vias principalas dettia quai magari problems uschia ch’el guidia là adina sez.

Nagina tema d'ina battaria vida

Tema da betg cuntanscher in lieu pervi d’ina battaria vida n’haja el betg, di Roberto Guetg. Ma gist enfin il sid da l’Italia na giess el alura schon betg cun ses auto ha el ditg. I dovria dapli temp da far viadis pli lungs cun chargiar. En las terras cunfinantas cun la Svizra saja el gia ì pliras giadas, ed era cun chargiar n’haja el mai gì problems. El pernotteschia savens en hotels che lubeschian era da chargiar ses auto. Tar ils «Superchargers» da Tesla saja perfin pussaivel da chargiar l’auto entaifer radund 50 minutas. Cun quai che ses auto saja d’ina generaziun pli veglia na custia quai schizunt nagut. Quai che pertutgia l’enviern di Roberto Guetg, che tar dis fitg fraids possia schon ina giada dar che ses auto fetschia mo 200 empè da radund 400 kilometers en in di.

Per problems pli gronds è la garascha a Son Gagl

Ils updates da l’auto vegnian adina fatgs sur la rait d’internet. Tar problems mecanics u cun l’electronica haja el era schon stuì ir a Son Gagl a laschar reparar. Quai haja ina giada cuzzà in entir di. Ma cun pudair lavurar là cun ses laptop na saja quai gnanc stà uschè nausch. Chaussas sco midar las rodas u reparar donns vi da la carossaria, possia el era far en x ina garascha. Mo sch’i pertutgia l’electronica, alura stoppia el ir direct tar Tesla. Deplorablamain saja il lieu il pli manaivel da Savognin a Son Gagl.