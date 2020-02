Las lavurs preparativas per spustar la Tgesa Alva en la stretga dals Mulegns sin la via dal Güglia, s’avanzan tenor plan. Probabel l’avust duess il bajetg cun in pais da 1'800 tonnas vegnir spustada, han ils responsabels communitgà la mesemna a Mulegns.

Kurt Brüllhart, il manader da fatschenta da la Iten SA ha ditg, che sia firma haja gia spustà dapli che 500 chasas e punts. Il project a Mulegns saja per el tuttina in project spezial e difficil: Ins saja da manaivel dal Raine da la via ed ins stoppia lavurar sin in’autezza da prest 1'500 meters sur mar.

Enfin ussa saja tut ì tenor plan. L’entira chasa saja uss gia segirada sin 170 pitgas d’atschal, vul dir il fundament è distatgà da la chasa. Il spustament da la chasa che paisa radund 1'800 tonnas, è planisada per questa stad. Suenter vegn la via schlargiada e gia a partir dal proxim enviern duess la via pudair vegnir duvrada sin l’entira largezza.

Davos grond project avant la pensiun

Il manader dal plazzal Guido Luzio è medemamain cuntent cun il decurs da las lavurs da spustar la chasa. Ina gronda sfida saja da spustar in vegl furn da paun, che sa chatta en il tschaler da la chasa. Tut en tut saja quai in bel project ch’el possia anc realisar avant sia pensiun. Enfin oz n’haja el anc mai pudì realisar in project cun spustament d’ina chasa.

Maletg 1 / 4 Legenda: A partir da questa stad vegn la stretga da Mulegns eliminada cun spustar questa chasa ch'è en posses da la Nova fundaziun Origen. RTR, Federico Belotti Maletg 2 / 4 Legenda: Quest furn da paun fa era midada. RTR, Federico Belotti Maletg 3 / 4 Legenda: La Tgesa Alva è gia messa sin pitgas. RTR, Federico Belotti Maletg 4 / 4 Legenda: Roger Stäubli, il subsitut dal inschigner chantunal declera il process dal spustament da la chasa. RTR, Federico Belotti

Project «Spendrar Mulegns» dovra anc daners

L'idea da spustar la Tgesa Alva ha gì la Nova fundaziun Origen. L'intendant ha ditg che tar il project da Mulegns sa tractia betg mo da spustar la Tgesa Alva, i giaja era per spendrar il vitg cun oz anc 15 abitants e per dar a quel dapli vita. Dals 5,6 milliuns francs per il project «Spendrar Mulegns» manchian il mument anc 600'000 francs, hai gì num a l'infurmaziun per las medias da la mesemna en damaun.

RTR actualitad 11:00