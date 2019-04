«Il motto digitalisaziun per la MUMA 2019 vain nus chattà svelt», di Gion Michael, il president dal comité d'organisaziun. Svelt hajan els dentant er stuì constatar che la digitalisaziun sco fil cotschen per ina exposiziun è ina sfida. Mintgin haja in'autra encletga per quest tema e tuttina saja la digitalisaziun omnipreschenta.

L'exposiziun regiunala duess dentant er questa giada esser in lieu d'inscunter, sco avant trais onns. La MUMA saja adina ina fitg buna chaschun per s'inscuntrar e per sa preschentar.

La MUMA 2019 avra venderdi ils 3 da matg las portas e cuzza enfin dumengia ils 5 da matg.

