L'exposiziun regiunala ad Andeer – la MUMA – stat sut il motto digitalisaziun. L'exposiziun che ha lieu mintga trais onns ha avert venderdi a las duas ed ella cuzza enfin dumengia.

L'exposiziun regiunala duess dentant er quest onn esser in lieu d'inscunter, sco avant trais onns. La MUMA saja adina ina fitg buna chaschun per s'inscuntrar e per sa preschentar.