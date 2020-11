Ils votants e las votantas da las quatter vischnancas Donat, Casti-Vargistagn, Lon e Maton decidan per l'emprima giada communablamain.

Emprima suprastanza per la pli giuvna vischnanca dal chantun

La pli giuvna vischnanca en il chantun Grischun, Muntogna da Schons, elegia sia emprima suprastanza communala. Avant las elecziuns decidan ils votants e las votantas davart la nova constituziun e davart la lescha da taglia. Questas fatschentas duain, tenor il president da la suprastanza transitorica, Andreas Heggendorn, betg esser dispitaivlas.

Sco i guarda ora duessan las elecziuns, nua ch'i vegn elegì la suprastanza e la cumissiun da gestiun, betg trair grondas undas. Tenor il messadi datti per post mintgamai be in candidat. Sco emprim president da vischnanca vegn Marco Dolf, il president actual da Casti-Vargistagn proponì.