Luf ha attatgà in asen creschì

Gievgia passada ha in luf attatgà en la Muntogna da Schons in asen. Quai annunzia l'Uffizi chantunal da chatscha e pestga sin sia pagina d'internet. Il luf ha blessà l'asen creschì fermamain vid la chomma. L'animal è en tractament veterinar. L'asen era sin ina pastgira cun saiv ensemen cun in chaval en il territori dal triep da lufs dal Beverin.

Gia il settember passà han plirs lufs stgarpà in asen en la medema cuntrada, sin l'Alp Durnan.

ATTENZIUN: Ils purtrets da las blessuras pon irritar