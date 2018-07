Davant: Reto Crameri, Roman Sommer; damez: Luzi C. Schutz, Urs Wenzel, Walter Sommer; davos: Julian Reich, Gion Rudolf Caprez, Giancarlo Lozza, Marc-Andrea Barandun, Matthias Müller.

Al cussegl da fundaziun fan plinavant part Luzi C. Schutz, Walter Sommer, Gion Rudolf Caprez, Matthias Müller ed Urs Wenzel. En la societad d’aczias èn Giancarlo Lozza, Matthias Müller, Geni Rohner e Julian Reich. Ensemen cun il manader da fatschenta Marc-Andrea Barandun ha il museum tenor atgnas indicaziuns decidì in ulteriur crap da miglia: Uschia saja vegnida lubida la sanaziun dal tetg e da la fatschada. Las lavurs duain cumenzar mez avust ed esser a fin avant l’enviern. Per ils visitaders na dettia naginas restricziuns.

Ulteriurs plans

En il plaun sut il tetg planiseschan ils responsabels dal museum plinavant ina renovaziun. Quel duai vegnir mess a disposiziun per events, ed i duain vegnir construids indrizs sanitars tenor ils basegns da persunas cun impediments. Per quest project tschertga la fundaziun anc fauturs.

