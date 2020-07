L’exposiziun speziala ch’è averta a partir d’immediat, tracta istorgias sper ils binaris. L’exposiziun «Neben der Spur» mussa per exempel la fotografia d‘in lama ch’è vegnì transportà cun la Viafier retica, transports da vatgas e mussa era in model d’ina serp che viva dasper ils binaris.

Il curatur da l’exposiziun Thomas Kaiser vul mussar chaussas che vegnan betg gist endament dalunga, sch’ins pensa vi dal museum da viafier. Uschia è per exempel era da vesair, tge objects che vegnan tut chattads en vaguns da la viafier. En quest connex è era da vesair in video d’in dals ingiants dad objects chattads en ils tren, che la Viafier retica fascheva pli baud mintg’onn a Malans.

Siglientar lavinas

Da vesair è er in indriz dal militar, che vegniva pli baud duvrà da la Viafier retica per siglientar lavinas. Latiers datti fotografias or da l’archiv ch’èn vegnidas fatgas sin il Pass dal Bernina.

Visiuns ed utopias mai realisadas

Cumplettada vegn l’exposiziun speziala cun plans da projects ch’èn mai vegnids realisads. Uschia èn da vesair plans originals da la lingia da la Viafier retica planisada e mai realisada dal Spleia, u era ils plans dal chanal Malögia-En, ch’avess pussibilità il transport da rauba e persunas tras l’Engiadina.

En il museum è era da vesair in extract dal film da RTR da Ruedi Bruderer «Utopias Grischunas».