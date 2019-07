Fin ils 13 da december resta la via principala tras Domat serrada cumplettamain per il traffic. Il motiv èn lavurs da construcziun aifer il vitg da Domat. Pendus e velocipedists pon traversar il plazzal.

Durant la serrada vegn il traffic svià sur l'autostrada A13. Uschia vala per quai temp nagina obligaziun da vignettas tranter ils access a l'autostrada Cuira-Sid e Vial. Era vegn midada la lingia da bus tras Domat. La fermada Plaz sto vegnir spustada. Per il traffic public datti ina ruta alternativa tras il vitg. Il traffic vegn svià sur la Via Scherat – Plazza Staziun – Gassa Sutò e reglà cun amplas da traffic. Era il passadi da viafier Gassa Sutò/Riel (Term Bel) è serrà per il traffic, cun excepziun per bus, peduns e ciclists.

Eliminar stretgas nunsurvesaivlas

Il toc da la via che vegn serrà (Via Nova 93 enfin 43) duai vegnir sanà a favur da la segirtad dals peduns. Il passadi da peduns vegn construì uschia ch'i na dat naginas interrupziuns pli. Plinavant duain stretgas nunsurvesaivlas vegnir eliminadas. Las lavurs han cumenzà l'entschatta mars e duran probabel fin mez december.

