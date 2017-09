Nagina surpraisa a la radunanza generala da Pendicularas Lai SA

La critica dad Ernst Frauchiger, anteriur hotelier da Lai, envers ils responsabels da las Pendicularas Lai SA ha gì nagina influenza sin las votaziuns ed elecziuns da la radunanza generala.

Paucs dis avant la radunanza generala da las Pendicularas Lai SA hai dà pulit ramurs pervia d'in inserat dad Ernst Frauchiger, in anteriur hotelier ed ex-president da l'organisaziun da turissem da Lai. En quai inserat aveva el crititgà massivamain il cussegl d'administraziun da las pendicularas.

Critica Frauchiger n'ha betg provotgà grondas discussiuns

Durant la radunanza ha Ernst Frauchiger preschentà anc ina giada ils puncts ch'el ha crititgà, quai n'ha dentant gì naginas consequenzas per il cussegl d'administraziun.

I n'ha betg dà ina gronda discussiun ed en tut las votaziuns ed elecziuns han ils acziunaris suandà las propostas dal cussegl d'administraziun, e quai cun grond surpli. Era il president dal cussegl d'administraziun Christoph Suenderhauf è vegnì reelegì cun mo paucas cuntravuschs.

Midada betg spetgada en il cussegl d'administraziun

Sulet tar l'elecziun dals ulteriurs commembers dal cussegl d'administraziun hai dà ina midada. Enstagl da 10 èn mo vegnids elegids 9 commembers, perquai che Armin Margreth è sa retratg sco candidat curt avant la radunanza.

El fiss stà la terza persuna da la suprastanza communala da Vaz en il cussegl d'administraziun da las pendicularas. Quai fatg aveva procurà per bleras discussiuns tar la populaziun indigena. Per evitar quella situaziun è el sa retratg sco candidat per la reelecziun en il cussegl d'administraziun da las Pendicularas Lai SA.

Aron Moser e Sascha Ginesta cussegliers administrativs

Sco represchentants da vischnanca èn vegnids elegids il president communal Aron Moser ed il commember da la suprastanza Sascha Ginesta en il cussegl d'administraziun da las pendicularas.

